La Dinamo Kiev ha condannato il Fenerbahce per una trasferta in Russia

Dopo essersi sfidati la scorsa stagione in Europa League, adesso Dinamo Kiev e Fenerbahce litigano fuori dal campo. Il club ucraino ha attaccato quello turco per aver deciso di partecipare a un torneo pre-campionato a San Pietroburgo. Alla Premier Cup, infatti, oltre al club turco, partecipano lo Zenit, la squadra azera del Neftchi e la Stella Rossa. "Nessun onore, nessuna vergogna, nessuna coscienza per il Fenerbahçe". Questo il messaggio pubblicato sul sito ufficiale della Dinamo Kiev contro i turchi per aver accettato l'invito dai russi accusati di aver aggredito l'Ucraina e di essersi macchiati di crimini. Sui social della Dinamo, sotto il post con il comunicato del club, sono cominciati a comparire messaggi di tifosi turchi a sostegno del Fenerbahce, oltre che della Russia e del presidente Vladimir Putin. “Ecco come si comportano adesso i tifosi del Fenerbahce sui social della Dinamo... Non ci sono parole. Sembra che anche queste azioni dei tifosi del Fenerbahce saranno ignorate dal club" riporta una nota del club ucraino.