La nuova strana avventura a tempo di Andy Carroll: al Reading fino a metà gennaio

L'attaccante riparte dalla seconda divisione inglese

Aveva parlato anche di recente, sottolineando come non si spiegava il lento declino avuto nel corso degli anni. Parliamo di Andy Carroll che è passato da essere l'attaccante più costoso d'Inghilterra a svincolato a soli 32 anni. Adesso, dopo una grande ricerca, il centravanti torna ad avere una squadra: il Reading .

Infatti, Andy Carroll ha firmato un contratto a tempo, fino a metà gennaio 2022. Insomma, pochi mesi per rimettersi in pista e tornare a fare gol. Dimostrare di essere ancora un centravanti "degno" di tale appellativo e, perché no, provare ad aiutare la squadra in classifica. Ce la farà? Lo sapremo molto presto...