L’accusa di Rousaud: “Nel Barcellona c’è corruzione”

La situazione in casa Barcellona non è delle più tranquille. Nei piani alti sono giorni di cambiamento dopo le liti interne avvenute nel consiglio di amministrazione del club blaugrana. Giusto lunedì i 13 componenti del CDA avevano espresso la volontà di un’azione penale nei confronti dell’ex membro Emili Rousaud. Secondo Bartomeu e soci l’ex vicepresidente avrebbe fatto accuse infondate riguardo allo scandalo Barçagate.

CORRUZIONE – La risposta di Rousaud però non si è fatta attendere e secondo quanto riportato da As l’ex vicepresidente avrebbe accusato il club di corruzione: “Che ci sia corruzione nel club risulta evidente dal fatto, già dimostrato, che siano stati fatti a brandelli i contratti con altre compagnie al fine di evitare controlli interni”. Una riposta molto pesante e ora la palla torna in mano all’attuale CDA del Barcellona.