L’agente di Gareth Bale: “Gli manca il Real Madrid”

In occasione del rinnovo di contratto con Eduardo Camavinga, il Real Madrid ha parlato con Jonathan Barnett, il suo agente. Come noto, Barnett era oggi a Valdebebas per annunciare l'ufficialità di questo rinnovo ma, questo procuratore, è una vecchia conoscenza di Florentino Perez, visto che era il rappresentante di Gareth Bale quando era al Real Madrid. Le telecamere di El Chiringuito hanno ripreso l'agente questa mattina a Madrid e gli hanno chiesto come sta l'ex giocatore gallese e se gli manca la squadra bianconera. La risposta di Barnett è stata affermativa: "Sì - ha assicurato l'agente, dichiarando anche come Bale ricordi il suo periodo al Madrid con grande affetto.