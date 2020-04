L’Ajax torna in campo nonostante sospensione campionato: piccoli gruppi e… guanti in lattice per tutti

Nonostante lo stop al campionato e l’eliminazione già avvenuta dalle competizioni europee, l’Ajax è tornato ad allenarsi sul campo. I giocatori sono stati divisi in piccoli gruppi per consentire iol mantenimento delle distanze di sicurezza e muniti di guanti in lattice per evitare ogni tipo di contatto.

Si cerca di mantenere una forma di normalità nonostante il momento davvero complicato per tutto il mondo, compreso quello sportivo e del pallone. I giocatori hanno effettuato esercizi con la palla e qualche sgambata per cercare di non perdere lo smalto atletico. L’Ajax mantiene alto l’umore dei suoi nonostante il titolo di campioni di Eredivisie non sia stato assegnato.