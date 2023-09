L'Al Ittihad fa all-in per Salah: 200 milioni. E c'è un piano B se dice no: la squadra saudita non si rassegna

Redazione ITASportPress

L'Al Ittihad non si rassegna. Vuole Mo Salah in tutti i modi. E a tutti i costi, soprattutto. Il club saudita, dopo aver acquistato il Pallone d'oro Benzema e Kante a disposizione del tecnico Espirito Santo, vorrebbe chiudere la sessione di mercato (che terminerà stasera) con il botto. L'acquisto dell'egiziano significherebbe moltissimo per il movimento saudita e per tutto il Medio Oriente, che ammira particolarmente Salah come uno dei tre giocatori più forti al mondo (insieme a Messi e Cristiano Ronaldo).

Ecco perché i sauditi hanno formalizzato una prima offerta da 120 milioni nei confronti del Liverpool: rifiutata. Successivo tentativo da 150: niente da fare. I Reds hanno ribadito che Salah non è in vendita per alcuna cifra, ma l'Al Ittihad ha fatto un'ulteriore offerta, secondo quanto trapela dall'Inghilterra: si parla di 200 milioni di sterline, una cifra folle per un giocatore che ha superato i trent'anni. Ma il Liverpool dovrebbe nuovamente dire di no, forte anche della voglia di Salah di giocarsi ancora le proprie carte in Europa, provando a trionfare ancora in Premier League e nelle coppe continentali.