L’Al Ittihad ha deciso: ecco chi sarà il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, il club di Benezema si affida al tecnico argentino ex River Plate

L'Al Ittihad ha un nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Nuno Espirito Santo, il club di Riyad ha deciso chi sarà il prossimo tecnico. Si tratta di Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate, fermo da circa un anno dopo otto stagioni sulla panchina dei Millionarios. Gallardo avrebbe accettato un contratto fino a dicembre 2025 con opzione di firma per i successivi diciotto mesi, che lo renderà uno dei tecnici più pagati al mondo. Il club di Benzema e Kanté sceglie dunque di ripartire dall'argentino, che ha il compito di riportare la squadra nelle posizioni alte della classifica della Saudi Pro League, oltre a partecipare al prossimo Mondiale per Club.