Laporta attacca ancora il Psg: “Se prenderanno Messi? Forse ignorando le regole del FFP…”

Non le manda certo a dire Joan Laporta al Paris Saint-Germain riguardo al possibile acquisto di Lionel Messi da parte dei francesi. Il candidato alla presidenza del Barcellona, intervenuto ai microfoni de L’Equipe, ha rincarato ancora la dose rispetto alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, sempre in merito alle vicende di mercato su La Pulce.

Laporta attacca il Psg

Dopo aver accusato i francesi riguardo i commenti pubblici di Leonardo, direttore del club parigino, Laporta rincara ancora la dose: “Trovo davvero inappropriato quanto accaduto in merito a Messi. Dimostra la loro mancanza di esperienza a questo livello. Hanno ancora molto da imparare nel mondo del calcio”. E ancora: “Non so se questa reazione sia istintiva o se sia un errore di comunicazione. Da parte mia, ho sempre rispettato gli altri club”.

E a domanda precisa se il Psg può far firmare Messi aquistandolo dal Barcellona: “Non so se possono comprarlo. Forse sì, se continuano a infrangere le regole del Fair Play finanziario … da quello che so, l’anno scorso hanno subito perdite significative. Sono curioso di sapere se ignoreranno le regole del FFP per prenderlo. Se questo dovesse accadere mi auguro che UEFA e FIFA agiranno di conseguenza e con fermezza”.