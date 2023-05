Laporta: “Parlato con Messi. Faremo di tutto per riportarlo al Barcellona”

Il Barcellona è tornato al successo in Spagna con la matematica vittoria della Liga arrivata nelle scorse ore dopo il trionfo contro l'Espanyol. Grande festa per tutto il gruppo e per lo stesso presidente Joan Laporta che si è fatto trascinare in maxi festeggiamenti. Proprio il numero uno ha commentato a la possibilità di vedere il prossimo anno Lionel Messi di nuovo in squadra.