L’Arsenal affonda il Barcellona e vince 5-3

E' calcio d'estate ma già gli allenatori traggono dal punto di vista tattico le prime impressioni sulla squadra in vista dell'inizio del campionato. Soprattutto quando a sfidarsi sono compagini di un certo livello e quindi non test "leggeri" come è successo poche ore fa nel torneo Soccer Champions Tour. L'Arsenal ha battuto il Barcellona per 5-3. Subito avanti il solito Lewandowski, poco dopo Saka sfrutta un errore della difesa spagnola e firma il pareggio. Una punizione deviata di Raphinha riporta in vantaggio i catalani, ma Havertz rimette le cose in equilibrio a fine primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Trossard, autore di una bella doppietta che pinge in avanti gli inglesi. Ferran Torres prova a riaprire la gara nel finale, ma ci pensa Fabio Vieira con un sinistro splendido a giro a fissare il definitivo 5-3 per i Gunners. Spettatori numerosi molto divertiti e spettacolo assicurato. Nota di cronaca a margine: l'inizio della partita, giocata sul terreno dei Los Angeles Rams, è stato ritardato di 30 minuti perché il pullman dell'Arsenal è rimasto bloccato nel traffico.