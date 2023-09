Leonardo: “Messi, Mbappé e Neymar mancavano di sostegno al Psg”

In un'intervista concessa al portale Ge, Leonardo ha spiegato il motivo per cui il rapporto tra Messi, Neymar, Mbappé e il Psg sia andato a venir meno nel corso dei mesi. L'ex direttore sportivo del club parigino ha dato la propria versione dei fatti, puntando il dito contro il Paris che non ha "coccolato" i suoi tre fuoriclasse: "Questo tipo di giocatore, così forti da esser riconosciuti all'interno dello spogliatoio, non creano tanti problemi - ha dichiarato l'ex direttore -. Ne risolvono più di quanti ne possano creare. Però bisogna vedere i pro e i contro. Perché hanno bisogno di esser "coccolati" e sostenuti per dare il massimo. Credo che loro non si trovavano più bene con l'ambiente". Secondo Leonardo, l'intero clima Psg ha smesso di coccolare i suoi fuoriclasse con il passare dei mesi ed è finito per perderli. Solo Mbappé è rimasto, ma il suo addio sembra già deciso per la prossima estate.