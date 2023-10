Levante, kit speciale per la lotta contro il cancro al seno

Bella e suggestiva l'iniziativa del Levante, club spagnolo che milita in Liga2, che tramite profili social ha annunciato un nuovo kit speciale. Questo riguarda la lotta contro il cancro al seno, il più comune tra quelli diagnosticati in Spagna nel 2023 e considerato come la terza causa maggiore di decessi dovuti al cancro. Le nuove maglie differiranno da quelle home per un piccolo particolare, cioè la presenza del disegno di un seno e di una cicatrice post-operatoria posizionate all'altezza del petto. In accordo con la Liga, dunque, queste speciali maglie verranno utilizzate in partita, firmate dai calciatori e poi messe all'asta. Il ricavato andrà quindi alla Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, così da sostenerne la lotta e, ove possibile, anche la prevenzione. Il kit sarà inoltre disponibile e acquistabile come versione limitata recandosi allo store del club.