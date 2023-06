Barcellona, Lewandowski allontana voci di mercato: “Arabia? Non mi interessa…”

L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski è stato protagonista di voci di mercato, in particolare direzione Arabia Saudita. Sfumato Leo Messi, in Saudi Pro League vorrebbero aggiudicarsi Lewa, ma la risposta dell’ex Bayern è stata netta: "Non penso all'offerta dell’Arabia… perché non c'è nulla su cui riflettere. Ad oggi ho altre priorità" ha dichiarato a SportInteria. Probabilmente intenzione del polacco è proprio quella di restare al Barça il più a lungo possibile, scrivendo pagine di storia e imponendosi come il miglior numero 9 del campionato. Robert Lewandowski è approdato al Barcellona solo lo scorso anno e non avrebbe intenzione di dire già addio. L’attaccante non è convinto del campionato Saudita: "Guardo e vedo cosa sta succedendo (in Arabia Saudita ndr), ma non mi riguarda". Il numero 9 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e, se ad oggi non ha dubbi riguardo il futuro, nei prossimi anni tutto potrebbe cambiare.