Lewandowski, altra conferma: il ringraziamento social sa di addio

Il centravanti saluta il Bayern Monaco

Un'ipotesi confermata dopo la partita andata in scena contro il Wolfsburg con un lungho saluto ai tifosi giunti in trasferta per la gara e un messaggio di ringraziamento: "Un grazie enorme ai miei compagni e al tecnico per questa grande stagione. Inoltre grazie ai tifosi, la mia famiglia e gli amici per il loro sostegno". Queste le parole del polacco su Instagram che in molti danno ormai prossimo al trasferimento al Barcellona.