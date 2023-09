E' ormai un fiume in piena l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski. L'ex Bayern continua a esprimere pareri sul calcio spagnolo che fanno molto discutere. E oggi Lewandowski è andato giù duro quando ha espresso la sua opinione sull'attrattiva del campionato spagnolo. “La Liga non è abbastanza attraente e offensiva. Gli arbitri stanno uccidendo il campionato. Non mi aspettavo che le squadre del campionato spagnolo fossero così riluttanti a giocare a calcio " riporta Forbes le parole di Lewandowski.