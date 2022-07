Lewandowski professionista vero: si allena col Bayern Monaco in ritiro

Il fuoriclasse polacco, tornato a Monaco di Baviera lunedì, è presente nella seduta di allenamento agli ordini di Julian Nagelsmann, cominciata intorno alle dieci e mezza di questa mattina 13 luglio. Ieri, come sottolineato anche da Sky Sports DE, ha pure svolto i test fisici obbligatori come ogni tesserato del club. In attesa del trasferimento al Barcellona, l'attaccante non vuole arrivare a una rottura totale con la società con cui è sotto contratto ancora per un'altra stagione e per questo sta compiendo ogni passo da vero professionista.