Lewandowski, serata amara da ex. Presidente Bayern: “Si vedeva che ci vuole bene”

56 giorni dopo essere passato dal Bayern Monaco al Barcelona, ​​Robert Lewandowski è tornato in Baviera per la gara di Champions League valida per la seconda giornata della fase a gironi. C'era grande attesa per l'accoglienza al grande ex e il pubblico non si è smentito evitando fischi ad uno dei simboli degli utlimi anni del club. Eppure, la prima gara con una maglia diversa contro i tedeschi è stata piuttosto amara per il polacco che si è dovuto arrendere con i blaugrana per 2-0, frutto delle reti di Hernandez e Sané. Al termine del match, raggiunto dalla Bild nel post-partita, il presidente dei bavaresi Herbert Hainer, con un ampio sorriso, ha rilasciato un paio di battute sul ritono all'Allianz Arena proprio di Lewandowski.