Lewandowski tifa Bayern: “Dicono che se vince il campionato il Borussia è meglio ma…”

Il bomber polacco non dimentica il club tedesco e parla della lotta in Bundesliga e non solo.

Redazione ITASportPress

Il presente si chiama Barcellona ma nel cuore di Robert Lewandowski non può che esserci uno spazio per il Bayern Monaco. Il centravanti polacco nel corso della premiazione dei Laureus Awards ha avuto modo di parlare dei blaugrana ma anche del club bavarese e della stagione vissutata dalla sua ex squadra.

Se sull'esperienza in maglia catalana il centravanti si è detto felice e desideroso di vincere la Liga, un "titolo molto importante per il club", non sono mancati passaggi al miele anche per la società tedesca.

"La lotta in Bundesliga tra Borussia e Bayern? Se una delle due squadre commette un errore ora, l'altra diventerà campione di Germania. Ma penso che il Bayern sia sulla buona strada ora. Certo, nelle ultime settimane sono state prese molte decisioni che potrebbero aver influenzato la squadra. Ma la situazione è sicuramente interessante per l'intero campionato, ma penso che il Bayern sia un po' più avanti. Ho sentito molte persone in Europa dire che sarebbe meglio per la Bundesliga se il Borussia Dortmund vincesse il campionato. Ma io sono sempre per il Bayern e terrò le dita incrociate affinché i ragazzi vincano il titolo e dimostrino di essere i migliori. Gli ultimi tre turni saranno molto emozionanti", le parole di Lewandowski riprese da Ran.de.