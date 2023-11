L’ex rugby duro con Haaland: “Non è al livello di Mbappé”

Durante il suo programma radiofonico su RMC, l'ex giocatore di rugby Vincent Moscato non ha utilizzato mezzi termini per parlare di Haaland, giudicato di livello inferiore a Mbabbé. Il tutto, nato da una discussione sul possibile Pallone d'Oro del futuro prossimo. "Haaland non sarà Pallone d’Oro, perché non è supportato da un grande Paese. Sarà complicato per lui" - ha dichiarato Vincent Moscato. "Da lì in poi sarà molto dura raggiungere Mbappé. Magari vincendo cinque volte la Champions League e anche l'Europeo con la sua Nazionale...".