Liga, Tebas avrebbe intrattenuto rapporti con il Maiorca

Il presidente della Liga Javier Tebas come José María Enríquez Negreira . E’ questa l’accusa nei confronti del massimo dirigente del calcio spagnolo, che, secondo il quotidiano El Español avrebbe intrattenuto rapporti con il Maiorca, incassando 232mila euro dal club spagnolo per un rapporto sui giocatori e uno studio del mercato argentino. All’epoca dei fatti Tebas ricopriva il ruolo di vicepresidente della Liga.

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’autorizzazione al pagamento sarebbe stata firmata dall’allora manager del club, Pedro Terrasa, per un rapporto che in realtà sembra non essere mai esistito. I rapporti fra Tebas e il Maiorca non sono segreti, anzi, visto che l’attuale numero uno della Liga era un rappresentante dello stesso club prima di entrare nella amministrazione del campionato spagnolo con la carica di vice presidente.