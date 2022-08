Almeria-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 22 i campioni in carica di Spagna.

Scende in campo per la nuova stagione de LaLiga, anche il Real Madrid che se la vedrà in trasferta contro l'Almeria. I campioni in carica di Spagna, guidati da mister Carlo Ancelotti, sono pronti per una nuova annata da protagonisti dove dovranno difendere il titolo ottenuto la scorsa stagione. Andiamo a vedere come poter seguir ela sfida tra Almeria-Real Madrid.

Almeria-Real Madrid, le ultime

Grande attesa per il debutto stagionale del Real Madrid in Liga che giocherà questa sera contro l'Almeria. Ancelotti potrà ancora contare su chi lo ha portato a vincere nell'ultima stagione sia il campionato che la Champions. Come se non bastasse, lo ricordiamo, i Blancos arrivano anche dal trionfo in Supercoppa Europa.

Staremo a vedere quindi se i madrileni inizieranno col piede giusto.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di campionato tra Almeria-Real Madrid si giocherà domenica 14 agosto allo Stadio dei Giochi del Mediterraneo di Almeria. Fischio d’inizio previsto per le ore 22:00. La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva. Per vedere la sfida si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Ovviamente grazie all'emittente si potrà vedere la sfida anche in streaming. In questo caso per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

ALMERIA (4-3-3): Pacheco; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Samù, De la Hoz, Robertone; Portillo, Sadiq, Ramazani.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius jr.