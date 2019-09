Ansu Fati incanta al Barcellona ma potrebbe non giocare il primo Clasico contro il Real Madrid: ecco perché

Ansu Fati sta conquistando gara dopo gara il Barcellona e il mondo del pallone. La stellina classe 2002, nato in Guinea-Bissau, ha già battuto record su record coi blaugrana in quest’avvio di stagione e si è conquistato paragoni illustri, anche con il compagno di squadra Messi.

Di pochi giorni fa la notizia che il giovane talento ha ottenuto l’ok per giocare per la nazionale spagnola, decisione che arriva a poche settimane dall’inizio del Mondiale U17 in Brasile che inizierà il prossimo 26 ottobre. Ansu Fati, quasi certamente, giocherà per la Spagna la competizione, dovrà quindi rinunciare al suo primo Clasico ne La Liga contro il Real Madrid previsto per il 27 ottobre. Visto l’impatto recente del giocatore, una grossa perdita per il Barcellona e un’occasione persa per il calciatore che, vista la giovanissima età, avrà modo di rifarsi in futuro.