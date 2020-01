Atletico Bilbao contro il razzismo: tutta la squadra con la maglia di Iñaki Williams

Una risposta forte contro il razzismo. L’Athletic Club, anche nota come l’Atletico Bilbao, scende in campo in difesa di Iñaki Williams, suo giocatore preso di mira nella gara contro l’Espanyol da insulti a sfondo razzista.

L’attaccante si era detto sconcertato e triste per quanto accaduto e la società non ha perso occasione per mettersi accanto a lui. “Siamo tutti Iñaki Williams”, ha scritto l’Atletico Bilbao su Twitter mostrando l’immagine della squadra scesa in campo per la Copa del Rey contro Tenerife. Tutti i giocatori, infatti, si sono presentati con la maglia dell’attaccante per dimostrare la propria vicinanza dopo i brutti e spregevoli fatti. Un bel segnale che servirà, forse, a debellare questi episodi.