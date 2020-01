Atletico Madrid, allarme Joao Felix: a rischio il derby con il Real

E’ scattato l’allarme in casa Atletico Madrid. L’attaccante Joao Felix soffre infatti di un problema muscolare alla gamba destra che lo ha costretto a restare a riposo sia nella giornata di ieri che in quella di oggi, con le speranze di vederlo in campo nel derby con il Real, in programma sabato prossimo al Bernabeu, che sono ridotte al lumicino. Una brutta notizia quindi per il tecnico Diego Simeone, con i Colchoneros già in affanno da qualche settimana.

Quella di Joao Felix non sarebbe inoltre l’unica assenza eccellente nel derby madrileno: tra le file dei blancos mancherà infatti il fantasista Eden Hazard.