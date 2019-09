Bale, bordata al Real Madrid: “Gioco, ma non sono felice. Ci saranno altre turbolenze…”

Arrivano altre dichiarazioni dopo quelle delle scorse ore, da parte di Gareth Bale, esterno del Real Madrid. Impegnato con la maglia del Galles, il classe ’89 ha parlato a Sky Sports lanciando un chiaro messaggio al club blancos, ma anche alle possibili squadre interessate a lui per un eventuale affare nelle prossime finestre di mercato.

PROFESSIONISTA – “Quello che è successo l’anno scorso non credo fosse giusto nei miei confronti”. “Il mancato addio? Sono rimasto sorpreso dal cambio di opinione sul mio futuro. Sono sicuro che ci saranno altre turbolenze, dovrò parlare con il Real Madrid e giungere ad una conclusione. Adesso gioco, è vero. Ma non posso dire di essere felice. Sono un professionista e faccio tutto il possibile per fare bene ma non sto giocando felice”, ha concluso Bale.