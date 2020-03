Barcellona, Braithwaite: “Che emozione essere qui… voglio rimanere per molti anni”

Arrivato solamente pochissime settimane fa a Barcellona, Martin Braithwaite non ha alcune intenzione di rimanere solamente una meteora in blaugrana. L’attaccante, nel corso di un’intervista, si è mostrato sicuro di poter lasciare un segno con i catalani. Queste le sue parole riportate da Marca.

BARCELLONA – “Quando mi dissero che il Barcellona era interessato a me, io non lo dissi a nessuno. Ero felice, ma non volevo sbilanciarmi fino a che non fosse fatta al 100%. Da lì ho subito iniziato a guardare i filmati della squadra, per vedere il suo gioco e i movimenti che vengono fatti in campo. Sono arrivato qua nel momento perfetto, accanto ho giocatori molto bravi: è più facile giocare qui che al Leganes. Io sono qua per restare a lungo: voglio indossare la maglia blaugrana per molti anni”.

BRAITHWAITE: “IL MIO IDOLO RONALDO IL FENOMENO, MA MESSI E’ UN DIO…”