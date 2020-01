Barcellona, Busquets ammette: “Dobbiamo adattarci a Setien. E senza Suarez…”

Brutto k.o. per il Barcellona di Quique Setien alla sua seconda gara da allenatore blugrana. Sconftta per 2-0 sul campo del Valencia e prime polemiche. Nel post-partita, come riporta ESPN, il tecnico ha ammesso che la squadra ha bisogno di adattarsi alle sue richieste. Lo stesso ha fatto Sergio Busquets, centrocampista catalano, che ha rincarato la dose sulla situazione dopo il cambio del mister.

TEMPO E… NUMERO 9 – Lo spagnolo non ha fatto giri di parole e ha descritto il momento del Barcellona: “Noi calciatori dobbiamo adattarci allo staff tecnico. C’è stato un cambio alla guida e se anche non sono tante le modifiche che il mister ci chiede vanno comprese. Oltre il risultato, però, abbiamo fatto un buon secondo tempo. Nel calcio contano i gol e noi abbiamo un ‘9’ infortunato. Anche se altri possono giocare da punta non sono centravanti puri. Mercato? Altri possono giocare al suo posto, non è compito mio dire se abbiamo bisogno di un altro attaccante”, ha concluso Busquets.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL VALENCIA