Barcellona, Dembelé sarà operato in Finlandia

Nuovo stop per Ousmane Dembelé. L’attaccante del Barcellona, durante la sessione di allenamento dello scorso lunedì, ha riportato la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale destro. Un infortunio che costringerà il francese a sottoporsi ad un intervento chirurgico, fissato per martedì 11 febbraio a Turku (Finlandia) l’agosto. Per lui stagione finita.

Per Dembelé si tratta del quarto infortunio accusato in stagione, con ben 63 partite saltate complessivamente dal suo arrivo in blaugrana nell’agosto 2017.

