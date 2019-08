Barcellona, giallo sull’infortunio di Messi: fonti interne al club smentiscono ricaduta dell’argentino

Non ci sarebbe alcuna ricaduta per Lionel Messi. Il recupero dall’infortunio procede regolarmente e il Barcellona punta ad avere il proprio 10 dopo la sosta per le Nazionali. Dalla Spagna, ed in particolare il Mundo Deportivo, rivela che fonti interne al club blaugrana avrebbero smentito una possibile ricaduta dell’argentino.

L’allenamento saltato nelle scorse ore aveva fatto pensare ad un’altra grana fisica per La Pulce, invece, sembra sia stata un’assenza programmata proprio per rendere più agevole il ritorno in campo. Inoltre, come scrive il periodico spagnolo, il club catalano non fornirà aggiornamenti mediante comunicati ufficiali fino a quanto Messi non sarà pronto a tornare. L’attaccante stava lavorando per essere in campo contro l’Osasuna, ma il tecnico Valverde ha già chiarito che, qualora ci fosse stato il minimo rischio, l’argentino avrerebbe saltato anche quel turno di campionato.