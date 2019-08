Barcellona, grana Messi: out anche contro il Betis. Valverde con il solo Griezmann in attacco

Dopo aver saltato la prima partita contro l’Athletic Bilbao, Lionel Messi non giocherà nemmeno la seconda de La Liga contro il Betis. La Pulce è fuori dai convocati del Barcellona per la gara di domenica sera. Sembrano essere state ascoltate le parole, scherzose, dei rivali di Siviglia che, solamente pochi giorni fa, avevano chiesto al campione argentino di recuperare con calma dall’infortunio.

Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club blaugrana, Valverde ha reso nota la lista dei convocati: Messi è out e con lui anche Suarez e Dembelé. Per il 10 argentino, con un problema al soleo, meglio non rischiare. Al suo posto il giovanissimo 16enne Ansu Fati.

Toccherà all’unico attaccante rimasto – vista anche la cessione di Coutinho -, Antoine Griezmann reggere il peso dell’attacco del Barcellona e portare i primi punti in classifica ai blaugrana, ancora a quota zero dopo il ko della prima giornata contro l’Atletico Bilbao.