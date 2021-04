Barcellona, Koeman categorico sul futuro di Messi

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani della Liga contro il Valladolid. Tra i diversi argomenti trattati, il tecnico olandese ha parlato anche del futuro di Lionel Messi. Un tema che sta particolarmente a cuore ai tifosi blaugrana che, con il ritorno di Laporta, speran odi poter vedere ancora Messi al Camp Nou e, soprattutto, sperano di non vivere un’estate di passione come l’ultima. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da tuttomercato.web:

“Il futuro di Messi è una questione molto importante, cerchiamo di fare del nostro meglio affinché Leo possa restare con noi per più anni. Al momento, però, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, su cui dobbiamo concentrare i nostri pensieri. Il futuro e cosa accadrà sta al presidente, e alla sua squadra di lavoro, io come allenatore e i calciatori come giocatori dobbiamo dare risposte dal punto di vista delle partite”.