Barcellona-Real, Ramos insultato dai tifosi. Ma Piqué lo difende

Niente gol nel Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, ma lo spettacolo non è mancato. La partita ha visto numerose occasioni da entrambe le parti, con i Blancos apparsi complessivamente più incisivi. Come in ogni grande partita, l’atmosfera si è fatta presto calda in campo e fuori. I tifosi catalani hanno attaccato duramente Sergio Ramos, fischiandolo ed insultandolo per gran parte del match. Un bel gesto nei confronti del difensore spagnolo del Real è arrivato dal collega e avversario Gerard Piqué. Il centrale blaugrana ha chiesto espressamente ai propri tifosi di non fischiare e insultare il rivale. Una dimostrazione di grande fair play.