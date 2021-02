Barcellona, sentite Koeman: “Ko contro il Psg? Non è finito il mondo, possiamo ancora passare il turno”

Il tecnico del Barcellona, mister Ronald Koeman ha presentato la gara che vedrà i catalani opposti al Cadice in campionato. Il tecnico blaugrana è tornato sul cocente ko subito dagli spagnoli contro il Psg in Champions League: “È sempre utile avere una partita immediatamente successiva a una sconfitta, vogliamo dimostrare che possiamo fare molto meglio di quanto fatto contro il Psg. Il cammino in Champions si è sicuramente complicato, ma possiamo ancora passare il turno, così come possiamo rimontare in Copa del Rey contro il Siviglia. Non sono così pessimista, noi siamo il Barcellona. Ci serve sicuramente una reazione, ma non è finito il mondo dopo il ko col Psg. Mi auguro che possiamo uscirne più forti di prima”.