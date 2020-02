Barcellona, Ter Stegen avvisa il Real: “Vogliamo essere i migliori, vincere il Clasico sarebbe tutto per noi”

Cresce l’attesa per il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, in programma domenica sera al Santiago Bernabeu. In vista della sfida, come riporta il Mundo Deportivo, ha parlato il portiere dei blaugrana Marc-André ter Stegen.

ATTESA – “Vincere il Clasico significherebbe tutto per noi. Vogliamo conquistare il titolo e speriamo di poter mantenere la vetta della classifica fino alla fine del campionato: vogliamo essere i migliori. La partita con il Real è sempre qualcosa di speciale per tutti noi, non vediamo l’ora di scendere in campo: è qualcosa di unico. Abbiamo il privilegio di poter giocare una partita così importante tra pochi giorni: vogliamo goderne e conquistare la vittoria”.

