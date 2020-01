Barcellona, Ter Stegen: “Setién? Sta cercando di cambiare alcune cose…”

Nuovo corso per il Barcellona, che, esonerato Ernesto Valverde, ripartirà da Quique Setién. Del cambio in panchina, come raccolto dal Mundo Deportivo, ha parlato il portiere blaugrana Marc-André ter Stegen.

CAMBIO IN PANCHINA – “Prima di tutto voglio ringraziare Valverde, ha fatto un ottimo lavoro in questi anni e si merita il nostro rispetto. Ora il nuovo allenatore sta cercando di cambiare alcune cose, ognuno ha la propria idea di calcio. Noi lo stiamo ascoltando e stiamo provando a fare quello che ci chiede”.

OBIETTIVO – “Abbiamo ancora molta strada da fare, noi vogliamo andare avanti sia in campionato che in Champions League. Vogliamo vincere tutto”.

CONDIZIONI FISICHE – “Sto già lavorando con il gruppo, sono felice di essere di nuovo insieme ai miei compagni di squadra”.

