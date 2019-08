Barcellona, Valverde: “Vogliamo vincere ancora la Liga. Neymar? Vedremo cosa accadrà”

Saranno i campioni in carica del Barcellona ad inaugurare la stagione di Liga 2019-2020, domani sera, in casa dell’Athletic di Bilbao. Dunque, tempo di conferenza stampa per il tecnico Ernesto Valverde: “Sicuramente è un esordio difficile, i nostri avversari in casa tirano fuori il meglio. Ci teniamo a partire bene, con una vittoria, perché l’obiettivo è vincere il terzo campionato consecutivo. Trattativa per Neymar? Siamo concentrati sul match di domani, il brasiliano è un giocatore del Psg e vedremo cosa succederà. Sinceramente sono molto soddisfatto della squadra che ora ho a disposizione, poi non so se accadrà qualcosa. Il mercato è anomalo, per me è sbagliato che noi iniziamo la stagione e le trattative vadano avanti: credo sia giusto che la squadra sia la stessa dalla prima giornata fino al mercato di gennaio”.