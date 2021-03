Bartomeu, la polizia catalana: “Il Barcellona ha collaborato per l’intera indagine”

L’arresto dell’ex presidente del Barcellona Bartomeu è stato un vero e proprio shock, non solo per i tifosi blaugrana ma per il mondo del calcio in generale. La polizia catalana, meglio conosciuta come i Mossos d’Esquadra, ha ricostruito la situazione che ha portato all’arresto di Josep Bartomeu e di tre ex dirigenti:

LA RICOSTRUZIONE

“Oggi alcuni agenti dell’Área Central de Delitos Económicos della División de Investigación Criminal (DIC) sono intervenuti in nome di un’investigazione circa presunti reati contro il patrimonio e di ordine socioeconomico. Questo intervento si è concretizzato in quattro arresti e cinque perquisizioni in differenti spazi, tanto presso società come presso privati cittadini, in cerca di materiale utile per l’indagine. Una di queste perquisizioni è avvenuta in alcuni spazi degli uffici del Camp Nou. Da parte dei Mossos d’Esquadra vogliamo sottolineare la collaborazione del club blaugrana tanto negli eventi di queste ore quanto durante l’intera indagine. Le investigazioni, partite ormai da quasi un anno, seguiranno”