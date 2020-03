Casillas: “Non ritiro la candidatura alla presidenza della Federcalcio spagnola, vado avanti”

Nelle scorse ore, era circolata la voce secondo cui Iker Casillas avrebbe messo in dubbio la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio spagnola a causa dell’appoggio di Irene Lozano, Segretario di Stato per lo Sport, all’altro candidato, l’attuale presidente della RFEF Luis Rubiales. A smentire i rumors, come riporta AS, sono arrivate le parole del diretto interessato.

AVANTI – Il portiere, dopo un incontro con Lozano, ha così dichiarato: “Sono ancora nella corsa elettorale, la mia candidatura è confermata”.