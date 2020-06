Casillas rinuncia alla presidenza Rfef: “È il momento di unire, non di dividere”

Dopo innumerevoli sfide sul campo con la maglia di Real Madrid e Porto, Iker Casillas aveva annunciato la sua candidatura alla presidenza del Federazione spagnola, la RFEF. L’ex numero uno dei Blancos era pronto a sfidare l’attuale presidente Rubiales, ma la pandemia ha cambiato i suoi piani.

La rinuncia di Casillas

Tramite il suo account Twitter Casillas ha fatto sapere di rinunciare alla candidatura. Questo il messaggio dell’ex portiere: “Vorrei informare che ho deciso di non presentarmi alle prossime elezioni della RFEF recentemente convocate. Il principale motivo che mi ha spinto a prendere questa decisione è l’eccezionale situazione sociale, economica e sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, che fa passare le elezioni in secondo piano. E’ arrivato il momento di unire e non di dividere, perché il calcio e la società ne hanno bisogno”.