Caso Negreira, parla Ancelotti: “Preoccupato, è una cosa seria e va risolta”

Tiene banco in Spagna il caso Negreira, l'ex vicepresidente degli arbitri alle cui società il Barcellona ha corrisposto 7,3 milioni di euro tra il 2001 e il 2018. Sulla questione si è espresso il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa prima del match che vedrà impegnati i suoi Blancos contro il Girona: "Sono preoccupato per questo tema, come è preoccupato tutto il mondo del calcio per una questione così seria. La giustizia sta lavorando su questo e dobbiamo lasciare che faccia il suo corso".