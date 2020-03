Clasico, effetto Cristiano Ronaldo. Vinicius rivela: “È venuto nello spogliatoio all’intervallo e…”

C’è anche lo zampino di Cristiano Ronaldo nella vittoria del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona. Il portoghese, grande ex blancos, era presente in tribuna al Santiago Bernabeu ma ha vissuto in maniera molto diretta la gara.

Lo ha ammesso l’autore della prima rete del match, il brasiliano Vinicius ai microfoni di Complesports: “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale”, ha detto l’attaccante che poi ha segnato imitando in parte l’esultanza del cinque volte Pallone d’Oro: “Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.