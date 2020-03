E’ emergenza Coronavirus in tutta Europa. Mentre la Francia ha disposto la disputa delle partite di Ligue 1 e Ligue 2 a porte chiuse fino al 15 aprile, l’Assocalciatori spagnola, l’Afe, ha chiesto attraverso un comunicato la sospensione dei campionati. In Spagna, attualmente, è stata disposta come misura di contenimento solamente lo svolgimento delle gare a porte chiuse.