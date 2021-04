Da pedina di mercato a uomo decisivo, Vinicius: “Lavoro per meritarmi il Real”

Sembrava destinato a lasciare il Real Madrid, inserito in qualche scambio o come contropartita per arrivare a un top player. Magari un mezzo per convincere il Paris Saint-Germain a privarsi di Kylian Mbappé. Ieri sera, però, Vinicius Jr si è preso sulle spalle i Blancos e ha dimostrato di essere davvero un Galacticos. Sua la doppietta che ha steso il Liverpool nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, terminata per 3-1 a favore del Real.

Lo stesso Vinicius ha raccontato come è riuscito a crescere in questo periodo ai microfoni di Movistar +: “Ho sempre continuato a lavorare, i miei compagni mi hanno dato la fiducia di cui ho bisogno per arrivare in forma nei momenti importanti e segnare i gol di cui abbiamo bisogno. Lavoro molto per giocare nel Real, per giocare con i migliori al mondo, voglio sempre il meglio per i nostri tifosi. La qualificazione non è scontata, il Liverpool è una buona squadra, in casa darà tutto, quindi viaggeremo per vincere la partita ”.