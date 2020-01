Dalla Francia: Zidane potrebbe lasciare il Real al termine della stagione. E la Juventus lo aspetta…

Potrebbe presto concludersi l’esperienza di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Il tecnico, secondo quanto riporta soccerlink.fr, starebbe infatti meditando di lasciare i blancos al termine della stagione. A spingere verso questa decisione un rapporto tutt’altro che idilliaco con il presidente del club Florentino Perez.

ROTTURA – Zidane, secondo quanto si apprende, non avrebbe infatti digerito le continue avances del patron nei confronti di José Mourinho, così come non sarebbe soddisfatto del comportamento tenuto dalla società nell’operazione Pogba, da tempo oggetto del desiderio dell’allenatore francese. In caso di addio al Real, per Zizou potrebbero aprirsi le porte della Juventus.

