L’Al Sadd avvisa il Barcellona: “Xavi? I blaugrana devono passare dai canali ufficiali pertinenti…”

E’ Xavi l’oggetto del desiderio del Barcellona per la panchina. I blaugrana, dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa spagnola, starebbero pensando di dare il ben servito a Ernesto Valverde, puntando per il futuro sull’ex centrocampista, attualmente allenatore dell’Al Sadd. Proprio il direttore esecutivo del club qatariota Turki Al-Ali, in queste ore, ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole raccolte da AS.

CANALI UFFICIALI – “E’ normale che prima o poi Xavi vada al Barcellona, visto che è la sua casa, ma ad oggi è il nostro allenatore e la squadra è concentrata sulla gara di domani con l’Al-Rayyan. Sappiamo che un club di prestigio come quello catalano passerà per i canali ufficiali pertinenti per avviare i negoziati”.