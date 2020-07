Liga, caos Var e polemiche: Dani Alves si schiera… contro il Real Madrid

Polemiche in Liga per la lotta al titolo di campione di Spagna. Barcellona all’inseguimento del Real Madrid che continua a vincere e, secondo alcuni, ad essere favorito. Prima Muniain, dell’Atletico Bilbao, poi Piqué a poche ore di distanza. Adesso è toccato a Dani Alves dire la sua. Rispondendo ad un utente su Twitter, il brasiliano, ex Barcellona, non ha potuto che pungere i rivali blancos.

Dani Alves: cuore blaugrana

Non poteva che essere ficcante, il commento di Dani Alves a chi gli chiedeva di commentare il pestone, non punito, in area di rigore da parte di Sergio Ramos a Raul Garcia nell’ultima partite del Real Madrid. Un fallo che se fischiato avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. L’ex esterno del Barcellona non ha resistito rispondendo con una battuta che sa tanto di verità: “Un giorno ci hanno insegnato che dobbiamo fare molto di più di ciò che facciamo. Altrimenti non basta. E così è stato…”. Il riferimento è appunto all’intervento del difensore che ha fatto di tutto, anche oltre le regole consentite, per fermare l’avversario…

