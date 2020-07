Liga, critiche a Var e arbitri: per Bartomeu e Muniain arriverà una multa salata

Potrebbero costare molto care le parole di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, e dell’attaccante dell’Atletico Bilbao Iker Muniain contro Var e arbitri. Il numero uno del club blaugrana aveva apertamente parlato di aiuti unidirezionali da parte dei fischietti nei confronti del Real Madrid. Stessa cosa era accaduta qualche ora dopo al giocatore dei baschi, a seguito della partita contro i blancos decisa da alcune scelte del direttore di gara piuttosto discutibili.

Bartomeu e Muniain verso la multa

Il patron del Barcellona e l’attaccante potrebbero essere multati per aver criticato l’arbitro e la sua direzione di gara nei rispettivi match validi per la 34^ giornata di Liga. Secondo quanto riporta Marca, infatti, sia Bartomeu che Muniain andranno incontro ad una sanzione da 18 mila euro. Il patron blaugrana, diretto interessato per la corsa alla Liga, aveva mostrato la sua perplessità su una serie di decisioni prese nelle ultime gare con il Real Madrid che stava avendo a favore molti rigori. Più preciso l’attaccante dell’Atletico Bilbao che, dopo la gara contro i blancos, aveva discusso i presunti errori, in modo particolare un pestone di Sergio Ramos a Raul Garcia che non è stato punti col penalty.

