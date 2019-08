Liga, esordio vincente per il Real Madrid: 3-1 al Celta Vigo. Espulso Modric

Al contrario del Barcellona, bloccato dall’Athletic Bilbao ieri sera, il Real Madrid parte con i 3 punti nella nuova Liga: per la squadra di Zidane, vestita di blu scuro per il debutto, ha infatti vinto 3-1 sul campo del Celta Vigo con le reti di Benzema nel primo tempo e di Kroos e Lucas Vazquez nella ripresa. Gli ultimi due gol, peraltro, sono arrivati con i blancos in dieci uomini a causa dell’espulsione nei confronti di Luka Modric. Di Losada, nel recupero, il gol per il Celta Vigo. Un esordio convincente con risultato rotondo: il Real Madrid vuole tornare ai massimi livelli anche nel proprio Paese, non solo in Europa, ed era importante cominciare con il piede giusto. Zidane ha scelto Vinicius nel tridente al posto dell’infortunato Hazard (ne avrà per un mesetto), il brasiliano è partito dall’inizio insieme a Benzema e Bale.