Liga, il Barcellona rifiuta l’inversione di campo per il Clasico

Il Barcellona non accetterà l’inversione di campo per il Clasico contro il Real Madrid in programma il prossimo 26 ottobre al Camp Nou. Questa la posizione ufficiale del club, che, come raccolto dal Mundo Deportivo, ha presentato un esposto al direttivo della Liga. L’ipotesi di giocare il match al Bernabeu si era fatta largo dato l’incandescente clima politico che si respira in questi giorni nella città catalana, con le condanne di alcuni esponenti del movimento indipendentista che hanno acceso ulteriormente gli animi.

I blaugrana, da quanto emerso, accetterebbero invece il possibile rinvio, con il 18 dicembre individuata come possibile data.