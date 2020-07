Messi, beffa in Liga e polemiche: non è il migliore della stagione secondo i tifosi del Barcellona

Momento delicato in casa Barcellona. Dopo il successo in campionato dei rivali del Real Madrid, è arrivato lo sfogo di Lionel Messi che ha fatto mea culpa coinvolgendo tutta la squadra e la società per gli errori commessi in questa stagione. Errori che hanno portato i blaugrana la secondo posto in campionato e che soprattutto mettono a repentaglio il proseguimento della stagione con la sfida di Champions League contro il Napoli da dover ancora affrontare.

Come se non bastasse, però, per Messi arriva ancora un’altra brutta notizia. Infatti, i tifosi non lo ritengono il migliore della stagione del Barcellona e lo hanno dimostrato con un sondaggio lanciato da Marca.

Messi, secondo posto e tanti pollice verso

Il noto quotidiano spagnolo ha lanciato nelle scorse ore un sondaggio per scegliere chi siano stati i migliori e i peggiori, della stagione del Barcellona. A sorpresa non vince Messi – anche se le votazioni sono ancora aperte -. Secondo i fan blaugrana, infatti, al primo posto c’è il portiere Marc-André Ter Stegen di gran lunga il giocatore ad aver ricevuto meno voti “contrari”. Proprio i famosi pollice verso sono stati il problema di Messi nella votazione. A parità di voti positivi, La Pulce ha ricevuto, in questo momento, oltre 100 voti negativi in più rispetto al portiere.

Al terzo posto la sorpresa del Barcellona Riqui Puig entrato nei meccanismi di squadra di recente e sopresa positiva. Seguono in classifica Ansu Fati, Langlet, de Jong, Semedo, Vidal, Sergi Roberto e Araujo.

